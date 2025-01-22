Вестник Кавказа

150 умных камер установят в городах Северной Осетии

150 умных камер установят в городах Северной Осетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Умные камеры установят в городах Северной Осетии. Техническое нововведение должно помочь в раскрываемости преступлений.

В Северной Осетии начнут установку камер с функцией распознавания лица. Всего в городах республики оборудуют около 150 умных камер, сообщил глава региона Сергей Меняйло. 

Отметим, что камеры начнут устанавливать в рамках проекта "Безопасный город". Умные камеры должны помочь полиции в раскрываемости преступлений. 

Сообщается, что система с умными камерами позволяет добиться на 40% большей раскрываемости. Также на 10-20% сокращается преступность.

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