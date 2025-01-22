150 умных камер установят в городах Северной Осетии

Умные камеры установят в городах Северной Осетии. Техническое нововведение должно помочь в раскрываемости преступлений.
В Северной Осетии начнут установку камер с функцией распознавания лица. Всего в городах республики оборудуют около 150 умных камер, сообщил глава региона Сергей Меняйло.
Отметим, что камеры начнут устанавливать в рамках проекта "Безопасный город". Умные камеры должны помочь полиции в раскрываемости преступлений.
Сообщается, что система с умными камерами позволяет добиться на 40% большей раскрываемости. Также на 10-20% сокращается преступность.