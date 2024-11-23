Письмо об антиазербайджанской политике Армении стало документом ООН

Письмо Общины Западного Азербайджана генеральному секретарю ООН по политике Армении, направленной против Азербайджана и азербайджанского народа, распространено как официальный документ ООН.

Письмо по поводу выступления Левона Тер-Петросяна, сделанного экс-президентом Армении в 1993 году, о том, что этнические чистки и оккупация входят в государственную политику Армении, а изгнание азербайджанского населения из Армении - историческое достижение страны, было направлено генсеку ООН Антониу Гутерришу Общиной Западного Азербайджана и стало официальным документом ООН.

"Наше письмо генеральному секретарю ООН относительно этого экстраординарного доказательства, подтверждающего, что государственная политика Армении является расистской, преступной против человечности и мира, было опубликовано в качестве официальных документов Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН"

– заявление Общины

В заявлении также говорится, что распространение данного письма в качестве официального документа высших органов ООН имеет большое значение с точки зрения определения ответственности Армении за указанные преступления в международно-правовой плоскости.

"Община Западного Азербайджана продолжает прилагать усилия по доведению этого вопроса до сведения региональных структур, а также ООН и международных неправительственных организаций, которые позиционируют себя как защитники прав человека"

– заявление Общины Западного Азербайджана

Проблемы Южного Кавказа в ООН

Глава правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание на потребность Азербайджана противостоять дезинформационной кампании Армении и ее спонсоров на уровне ООН.

"Они хотят представить вопрос возвращения на родину общины Западного Азербайджана как "территориальные притязания" Азербайджана к Армении. Именно в ключе опровержения этих инсинуаций необходимо продвигать в ООН документы, свидетельствующие об исторических фактах происхождения этой общины: община Западного Азербайджана появилась в результате политики депортации азербайджанцев из Армении", - прежде всего сказал он.

"Также необходимо, чтобы на международном уровне увидели недавно опубликованное видео выступления армянского президента Левона Тер-Петросяна в 1993 году, где он открыто говорит, что целью армянского руководства является этническая чистка азербайджанского Карабаха против азербайджанцев. Это не просто свидетельство, а признание тогдашнего главы государства в антиазербайджанских мотивах оккупационных действий Армении в первые годы Карабахской войны", - продолжил Фарид Шафиев.

"Распространяя эти документы, Азербайджан ставит вопрос о праве беженцев на возвращение. В этой связи очень важно работать со структурами ООН, которые занимаются гуманитарными вопросами, показывать, что Баку не имеет территориальных притязаний, а хочет помочь людям вернуться на родину. Вопрос Западного Азербайджана — это вопрос исключительно возвращения беженцев, восстановления их прав и культурного наследия. Просветительская работа для решения этой задачи важна принципиально", - подчеркнул глава правления ЦАМО.

"Хотя письмо обращено лично генсеку ООН, дело, разумеется, не в одном Антониу Гутеррише. Эта работа должна вестись последовательно и долго, со всем аппаратом ООН – точно так же, как мы 30 лет вели дипломатическую работу на международных площадках по фактам оккупации азербайджанских территорий и ее последствий", - заключил Фарид Шафиев.