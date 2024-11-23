Письмо об антиазербайджанской политике Армении стало документом ООН

Письмо по поводу выступления Левона Тер-Петросяна, сделанного экс-президентом Армении в 1993 году, о том, что этнические чистки и оккупация входят в государственную политику Армении, а изгнание азербайджанского населения из Армении - историческое достижение страны, было направлено генсеку ООН Антониу Гутерришу Общиной Западного Азербайджана и стало официальным документом ООН.
"Наше письмо генеральному секретарю ООН относительно этого экстраординарного доказательства, подтверждающего, что государственная политика Армении является расистской, преступной против человечности и мира, было опубликовано в качестве официальных документов Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН"
– заявление Общины
В заявлении также говорится, что распространение данного письма в качестве официального документа высших органов ООН имеет большое значение с точки зрения определения ответственности Армении за указанные преступления в международно-правовой плоскости.
"Община Западного Азербайджана продолжает прилагать усилия по доведению этого вопроса до сведения региональных структур, а также ООН и международных неправительственных организаций, которые позиционируют себя как защитники прав человека"
– заявление Общины Западного Азербайджана
Проблемы Южного Кавказа в ООН
Глава правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание на потребность Азербайджана противостоять дезинформационной кампании Армении и ее спонсоров на уровне ООН.
"Они хотят представить вопрос возвращения на родину общины Западного Азербайджана как "территориальные притязания" Азербайджана к Армении. Именно в ключе опровержения этих инсинуаций необходимо продвигать в ООН документы, свидетельствующие об исторических фактах происхождения этой общины: община Западного Азербайджана появилась в результате политики депортации азербайджанцев из Армении", - прежде всего сказал он.
"Также необходимо, чтобы на международном уровне увидели недавно опубликованное видео выступления армянского президента Левона Тер-Петросяна в 1993 году, где он открыто говорит, что целью армянского руководства является этническая чистка азербайджанского Карабаха против азербайджанцев. Это не просто свидетельство, а признание тогдашнего главы государства в антиазербайджанских мотивах оккупационных действий Армении в первые годы Карабахской войны", - продолжил Фарид Шафиев.
"Распространяя эти документы, Азербайджан ставит вопрос о праве беженцев на возвращение. В этой связи очень важно работать со структурами ООН, которые занимаются гуманитарными вопросами, показывать, что Баку не имеет территориальных притязаний, а хочет помочь людям вернуться на родину. Вопрос Западного Азербайджана — это вопрос исключительно возвращения беженцев, восстановления их прав и культурного наследия. Просветительская работа для решения этой задачи важна принципиально", - подчеркнул глава правления ЦАМО.
"Хотя письмо обращено лично генсеку ООН, дело, разумеется, не в одном Антониу Гутеррише. Эта работа должна вестись последовательно и долго, со всем аппаратом ООН – точно так же, как мы 30 лет вели дипломатическую работу на международных площадках по фактам оккупации азербайджанских территорий и ее последствий", - заключил Фарид Шафиев.