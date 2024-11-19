Баку: миру на Южном Кавказе мешает реваншизм Еревана

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов сегодня провел в Баку совместную пресс-конференцию с турецким коллегой Хаканом Фиданом, на которой рассказал о текущем этапе переговоров с Арменией по мирному договору и дал оценку событиям в Сирии.

Одной из главных тем пресс-конференции, которую сегодня провели в Баку глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и глава МИД Турции Хакан Фидан, стала причина задержки в заключении мирного договора Азербайджана и Армении, а также события в Сирии.

Как отметил глава азербайджанского внешнеполитического ведомства, основная причина неприятия мирного соглашения кроется не только в настроениях армянской оппозиции, не готовой мириться с нынешним положением страны в регионе, но и реваншистские настроения в самой правящей верхушке Армении.

"Сохранение в Конституции Армении территориальных претензий к Азербайджану, преобладание реваншистских настроений как в провластных, так и в оппозиционных силах, стремительное вооружение этой страны препятствуют продвижению мирного процесса"

- Джейхун Байрамов

Роль страны в активизации мирного процесса отметил и глава турецкого внешнеполитического ведомства.

"Сильная Турция – это сильный Азербайджан, а сильный Азербайджан – это сильная Турция" - заявил глава турецкой дипломатии, подчеркнув, что власти дух стран вносят значимый вклад не только в установление мира в регионе, но и осуществляют весомый вклад в его энергетическую безопасность, а также продолжат разделять единую судьбу в качестве двух братских стран.

Также Азербайджан планирует возобновить работу своего посольства в Дамаске в кратчайшие сроки, сообщил Байрамов, отметив: в Сирию будет направлен представитель на уровне временного поверенного в делах.

"В короткие сроки делегация Азербайджана посетила Сирию, где состоялись встречи с главой МИД Сирии и другими ответственными лицами. Мы выразили наше намерение восстановить дипломатическую миссию"

- Джейхун Байрамов

Азербайджан готов предложить Дамаску помощь в различных областях в зависимости от потребностей страны, подчеркнул дипломат, отметив: важно, чтобы Сирия стала активным участником международных отношений.

Также Байрамов рассказал, что обсудил с Фиданом ситуацию на Ближнем Востоке в контексте региональной безопасности, и добавил: Азербайджан поддерживает решение израильско-палестинского конфликта на основе принципа двух государств.