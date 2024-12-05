Джейхун Байрамов: Баку и Еревану осталось два пункта до мира

Большая часть армяно-азербайджанского мирного договора практически согласована сторонами, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, – обсуждаются только две статьи.

Из 17 статей мирного договора между Азербайджаном и Арменией согласованы 15, а также преамбула документа, рассказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

По его словам, между Баку и Ереваном есть вопросы лишь по двум статьям договора, и работа над ними продолжается.

"Уже проведены несколько раундов переговоров и текстовых обменов. К полному согласованному варианту пока прийти не удалось"

– министр

Дипломат также прокомментировал отказ Ереван исключить из своей Конституции территориальные претензии к Азербайджану, которые содержатся в преамбуле к основному закону Армении.

Байрамов подчеркнул значимость этого фактора и обратил внимание на то, что Азербайджан ожидает от Армении решительных шагов в данном направлении. Министр констатировал, что Баку остался неудовлетворен использованными армянской стороной аргументами.

Кроме того, Байрамов напомним о недавнем решении Конституционного суда Армении, которое, по его словам, внесло еще больше сложностей, ведь КС утвердил неприкосновенность и неизменность преамбулы.

"Потому что именно в преамбуле Конституции Армении содержится ссылка на акт независимости Армении. Этот акт независимости напрямую нарушает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана"

– Байрамов

Почему Армения против роспуска МГ ОБСЕ?

Один из двух несогласованных пунктов мирного договора – это роспуск Минской группы ОБСЕ. Научный руководитель Центра этнических и международных исследований РФ Антон Бредихин в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" объяснил, какие мотивы заставляют Армению упорствовать в отказе отправить МГ ОБСЕ в прошлое.

"Армения хочет иметь союзников, кем и выступала в годы армяно-азербайджанского конфликта Минская группа ОБСЕ. Соответственно, ей важно, чтобы сохранялся этот инструмент оказания внешнего влияния на все послевоенные процессы в регионе, пусть даже инструмент по факту не работает: вроде бы она и есть, а вроде и никакого толку от нее нет", - прежде всего сказал он.

"Премьер-министр Никол Пашинян на самом деле не хочет полностью закрывать страницу армяно-азербайджанского конфликта. Для достижения целей его внешнеполитической программы не нужен мирный договор с Азербайджаном. Поэтому Ереван в последние годы цеплялся то к одному, то к другому пункту в проекте документа, чтобы выращивать все новые и новые причины не подписывать его", - отметил Антон Бредихин.

Почему Армения тянет с поправками в Конституцию?

Что касается отказа реформировать Конституцию, то здесь ситуация несколько иная: у Никола Пашиняна есть свои планы на этот счет. "Перед Пашиняном не стоит вопрос – менять Конституцию или не менять. Его команда в любом случае планирует переписать Конституцию под себя. Пока ведется разработка нового проекта Конституции, Ереван изобретает причины, почему он не может прямо сейчас внести поправки для подписания мирного договора с Азербайджаном", - сообщил регионовед.

"На референдум будет вынесена полностью обновленная Конституция, отвечающая интересам правительства Пашиняна. Задача у него в целом простая – прописать в Основном законе, что Армения должна в дальнейшем быть в составе НАТО и ЕС, как это уже указано в Конституции Грузии. Тогда будет поправлена и преамбула Конституции и из нее можно будет удалить ссылки на антиазербайджанские документы", - заключил Антон Бредихин.