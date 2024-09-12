Вестник Кавказа

Токаев поздравил Си Цзиньпина с Новым годом по лунному календарю

Си Цзиньпин и Касым-Жомарт Токаев
© Фото: Telegram-канал пресс-службы президента Казахстана
Лидер Казахстана передал сегодня свои поздравления председателю КНР с праздником Чуньцзе. Он пожелал ему успехов в реализации поставленных целей.

Во вторник, 28 января, президент Казахстана поздравил лидера КНР с Китайским Новым Годом (Чуньцзе). Об этом сказано на официальном портале главы казахстанского государства.

Касым-Жомарт Токаева пожелал Си Цзиньпину успешно осуществить все стратегические инициативы и достичь целей, направленных на процветание КНР.

Он также подтвердил, что Астана заинтересована в углублении многостороннего сотрудничества с Пекином.

"С глубоким удовлетворением отмечаю, что с каждым днем крепнет вечное и всестороннее стратегическое партнерство Казахстана и Китая, ставшее образцом непоколебимой дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. Высоко ценю ваш личный вклад в это благородное дело и подтверждаю заинтересованность в дальнейшем углублении многогранного взаимодействия с Китаем"

– президент РК

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