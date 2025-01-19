"Зенит" может вернуть защитника из "Ахмата"

Арсен Адамов может досрочно вернуться в "Зенит". В настоящее время он на правах аренды выступает за грозненский "Ахмат".

Правый защитник российского футбольного клуба "Зенит" Арсен Адамов, выступающий в настоящее время на правах аренды за грозненский "Ахмат", может вернуться в стан петербуржцев. Об этом сообщает Metaratings.ru.

Согласно информации, "Зенит" рассматривает возможность досрочного возвращения 25-летнего игрока обороны в связи с травмой защитника Вячеслава Караваева, который не позволит ему выйти на поле до конца оставшейся части сезона 2024/25. Сергей Волков, еще один защитник, способный выступать на позиции правого защитника, продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы колена.

Напомним, в нынешнем сезоне Адамов провел за "Ахмат" 18 матчей в чемпионате России. На его счету гол и результативная передача.