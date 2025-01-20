Поджигатель ресторанов пойман в Краснодаре

Накануне вечером в Краснодаре чуть не сгорели три ресторана. Поджогом занимался один человек, он задержан.

Житель Кубани вечером в субботу предпринял попытку сжечь три ресторана в Краснодаре, он был задержан, информирует управление МВД по Краснодарскому краю.

Злоумышленник, которым оказался 19-летний житель Динского района, поджег три ресторана в Западном округе Краснодара - "МясоLove", "Гусь", "БумБараш". Сотрудники последнего заведения сумели поймать поджигателя, одетого в камуфляж, и передали его в руки правоохранителей.

В полиции задержанный поведал, что пошел на поджог так как неизвестные взломали его аккаунт и угрожали использовать его персональных данных, чтобы совершать противоправные действия.