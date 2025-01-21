Вестник Кавказа

Пожар в ресторане Краснодара потушен

Пожар в ресторане Краснодара потушен
© Фото: скриншот видео МЧС Краснодарского края
В ночь на 23 января в ресторане Краснодара возник достаточно крупный пожар на площади 600 кв м. Сейчас огнеборцы его полностью потушили.

Огнеборцы полностью потушили огонь, возникший в одном из ресторанов Краснодара, рассказали в местном МЧС.

"Пожар в Краснодаре полностью ликвидирован"

- МЧС Краснодарского края

В тушении возгорания приняли участие 57 пожарных и 20 единиц спецтехники. Сейчас следователи выясняют точную причину происшествия.

Возгорание в ресторане на улице Зиповской возникло в ночь на 23 января в кубанской столице. Площадь пожара достигла 600 кв м. Все остались целы и невредимы.

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