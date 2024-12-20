Вестник Кавказа

В Тереке от отравления газом погибли женщина и ее сын

В Тереке от отравления газом погибли женщина и ее сын
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Минувшим вечером в Терском районе Кабардино-Балкарии от отравления угарным газом погибли женщина и ее шестилетний сын, Следственный комитет уже начал проверку по факту гибели двоих человек.

Минувшим вечером в частном доме в городе Терек в Кабардино-Балкарии (КБР) погибли молодая женщина и ее шестилетний сын, следователи проводят проверку по факту гибели, сообщило СУ СК РФ по региону.

"По предварительным данным, около 22 часов 27 января в частном домовладении в городе Тереке были обнаружены тела женщины 1992 года рождения и ее шестилетнего сына с признаками отравления угарным газом"

- СКР по КБР

Осмотр места происшествия показал, что системы дымохода и вентиляции в здании неисправны, что могло стать причиной отравления, передает РИА Новости.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Окончательный вывод будет сделан после проведения целого комплекса судебных экспертиз, - отметили в ведомстве.

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