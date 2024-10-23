Первые указы Дональда Трампа. Раскол ЕС и США усиливается. Азербайджан. Армения. Грузия.

Телерадиоведущий Гия Саралидзе и аналитик Марина Лагутина обсудили с политологом-американистом Малеком Дудаковым новости региона Южного Кавказа и мира за неделю в программе «Главное».

В московской студии «Вестника Кавказа» Марина Лагутина и Гия Саралидзе по видеосвязи обсудили с политологом-американистом Малеком Дудаковым инаугурацию Дональда Трампа на посту президента США, перспективы урегулирования украинского конфликта, а также возможности, которые откроются перед странами Южного Кавказа при Трампе.