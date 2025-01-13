Севший на мель в Астраханской области теплоход из Ирана продолжил свой путь

Судно, застрявшее позавчера в Астраханской области, покинуло регион. Теплоход сумел самостоятельно сняться с мели около 2,5 часов назад.
Теплоход Persian Sophia самостоятельно снялся с мели и продолжил свой путь. Об этом рассказали 22 января Главном управлении МЧС по Астраханской области.
"В 11:00 (10:00 мск – ИФ) теплоход "Персиан София" самостоятельно снялся с мели и продолжил движение по маршруту"
– пресс-служба управления
Напомним, судно, следовавшее из иранского порта Амирабад, село на мель в Астраханской области в понедельник. В результате инцидента теплоход и его экипаж не пострадали.