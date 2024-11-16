Глава ЦИК Грузии сможет носить служебное оружие

Возможность ношения служебного оружия хотят ввести для главы ЦИК Грузии. Соответствующие поправки в закон рассмотрит парламент страны.

Председателю ЦИК Грузии разрешат носить служебное оружие перед выборами в местные органы власти, которые пройдут в октябре 2025 года. Для этого грузинский парламент должен принять поправки в закон "Об оружии".

Согласно поправкам, право на ношение служебного окружения получат и другие члены ЦИК, против которых не введено запретов.

Стоит отметить, что применение служебного оружия возможно лишь в случаях реальной угрозы для жизни.