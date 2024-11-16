Вестник Кавказа

Глава ЦИК Грузии сможет носить служебное оружие

Тбилиси
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Возможность ношения служебного оружия хотят ввести для главы ЦИК Грузии. Соответствующие поправки в закон рассмотрит парламент страны.

Председателю ЦИК Грузии разрешат носить служебное оружие перед выборами в местные органы власти, которые пройдут в октябре 2025 года. Для этого грузинский парламент должен принять поправки в закон "Об оружии".

Согласно поправкам, право на ношение служебного окружения получат и другие члены ЦИК, против которых не введено запретов.

Стоит отметить, что применение служебного оружия возможно лишь в случаях реальной угрозы для жизни.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1235 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Названа дата муниципальных выборов в Грузии

Названа дата муниципальных выборов в Грузии

Шестым президентом Грузии стал Михаил Кавелашвили

Шестым президентом Грузии стал Михаил Кавелашвили

Кавелашвили зарегистрирован кандидатом в президенты от &quot;Грузинской мечты&quot;

Кавелашвили зарегистрирован кандидатом в президенты от "Грузинской мечты"

Состав коллегии для избрания президента утвердили в Грузии

Состав коллегии для избрания президента утвердили в Грузии

Регистрацию кандидатов в депутаты от трех коалиций аннулировали в Грузии

Регистрацию кандидатов в депутаты от трех коалиций аннулировали в Грузии

ЦИК Грузии сотрудничает с прокуратурой в расследовании фальсификаций на выборах

ЦИК Грузии сотрудничает с прокуратурой в расследовании фальсификаций на выборах

Оппозиционеру вынесли приговор за нападение на главу ЦИК Грузии

Оппозиционеру вынесли приговор за нападение на главу ЦИК Грузии

ЦИК Грузии обратился за справедливостью к международным организациям

ЦИК Грузии обратился за справедливостью к международным организациям

Президент Грузии призвала провести новые выборы в парламент

Президент Грузии призвала провести новые выборы в парламент

Силовики в Грузии разогнали оппозицию, проходят задержания

Силовики в Грузии разогнали оппозицию, проходят задержания

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы