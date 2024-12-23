Кобахидзе исключил возможность внеочередных парламентских выборов в Грузии

В Грузии не будет внеочередных выборов, заявил премьер страны. Он призвал оппозицию готовиться к следующим выборам в парламент в 2028 году.

Внеочередных парламентских выборов в Грузии не будет, следует из заявления премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе.

"Вы знаете, чего требует оппозиция, прежде всего, это внеочередные выборы. Я хочу напомнить всем, что выборы состоятся в Грузии в октябре 2028 года. Я советую всем подготовиться к выборам в октябре 2028 года"

– Кобахидзе

Грузинская оппозиция не признает состоявшихся осенью 2024 года выборов. В стране на ежедневной основе почти два месяца не прекращаются акции протеста.