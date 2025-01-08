Папуашвили обвинил ЕС в лицемерии из-за санкций против Грузии

Решение ЕС лишить безвиза дипломатов Грузии – лицемерие. Об этом заявил глава грузинского парламента.

Решение ЕС об отмене безвиза для дипломатических паспортов Грузии – лицемерие, так как упрощение режима произошло во время нахождения у власти Михаила Саакашвили, когда произошли многочисленные преступления против граждан собственной страны, заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.

Он передал, что во время режима Саакашвили в Грузии происходили постоянные нарушения прав человека, пытки в тюрьмах и убийства на заказ.

"Тогда Брюссель наградил создателей этой цветущей автократии (а не обычных граждан) безвизовым режимом. А для безвизового режима граждан потребовалось еще 7 лет и свержение режима "Грузинской мечтой"

- Шалва Папуашвили

По этой причине обвинения ЕС в адрес "Грузинской мечты" о нарушении демократических принципов несправедливы. Несправедливо и их желание выпустить из заключения авторитарного Саакашвили.