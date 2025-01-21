"Скорая" попала в ДТП в Дагестане

Авария с участием машины скорой помощи случилась накануне в Дагестане. В результате дорожного происшествия есть один пострадавший. Причина инцидента пока не известна.

ДТП с каретой скорой помощи случилось накануне в Дагестане, о нем сообщили в республиканском МВД.

Время аварии – приблизительно два часа дня, место – 745-й километр трассы "Кавказ", Хасавюртовский район.

Сообщается, что 50-летний местный житель ехал за рулем "скорой". В какой-то момент он столкнулся с машиной "Лада Гранта", которой управлял живущий в Хасавюрте мужчина 73 лет.

"В результате ДТП водитель LADA Granta с различными травмами доставлен в медучреждение"

– МВД

Напомним, 21 января в Башкортостане произошло ЧП с автобусом, ехавшим из Дагестана в Уфу. В транспортном средстве "Неоплан" находились туристы. В какой-то момент автобус вспыхнул и загорелся, его охватило пламя.

В это время в салоне находились 12 человек. Их отвезли в больницу.