Вестник Кавказа

"Скорая" попала в ДТП в Дагестане

"Скорая" попала в ДТП в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Авария с участием машины скорой помощи случилась накануне в Дагестане. В результате дорожного происшествия есть один пострадавший. Причина инцидента пока не известна.

ДТП с каретой скорой помощи случилось накануне в Дагестане, о нем сообщили в республиканском МВД.

Время аварии – приблизительно два часа дня, место – 745-й километр трассы "Кавказ", Хасавюртовский район.

Сообщается, что 50-летний местный житель ехал за рулем "скорой". В какой-то момент он столкнулся с машиной "Лада Гранта", которой управлял живущий в Хасавюрте мужчина 73 лет.

"В результате ДТП водитель LADA Granta с различными травмами доставлен в медучреждение"

– МВД

Напомним, 21 января в Башкортостане произошло ЧП с автобусом, ехавшим из Дагестана в Уфу. В транспортном средстве "Неоплан" находились туристы. В какой-то момент автобус вспыхнул и загорелся, его охватило пламя.

В это время в салоне находились 12 человек. Их отвезли в больницу.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1165 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Нацпроект позволит обновить 10 км дороги в горах Дагестана

Нацпроект позволит обновить 10 км дороги в горах Дагестана

Дагестан обновил железнодорожный парк в 2024 году

Дагестан обновил железнодорожный парк в 2024 году

Дагестанский футболист может перебраться в США

Дагестанский футболист может перебраться в США

Когда в Дагестане достроят склад Ozon?

Когда в Дагестане достроят склад Ozon?

Гостиницу без звезд закрыли в Махачкале

Гостиницу без звезд закрыли в Махачкале

Непогода привела к частичному закрытию горной дороги в Дагестане

Непогода привела к частичному закрытию горной дороги в Дагестане

На обновление электросетей Дагестана потребовалось 550 млн рублей

На обновление электросетей Дагестана потребовалось 550 млн рублей

В Цумадинский район вернулся газ

В Цумадинский район вернулся газ

Дагестанца Гаджиясулова выгнали из UFC

Дагестанца Гаджиясулова выгнали из UFC

Пять районов Дагестана лишатся света

Пять районов Дагестана лишатся света

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы