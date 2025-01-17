Вестник Кавказа

Жительница Махачкалы разбилась в ДТП в Дагестане

Жительница Махачкалы разбилась в ДТП в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Смертельная авария произошла в воскресенье в Дагестане. В ней погибли две женщины: водитель иномарки и ее пассажирка. Подробности пока не известны, однако полиция опубликовала видео с места трагедии.

Автокатастрофа случилась накануне днем на трассе в Дагестане, о ней сообщили в республиканском МВД.

ДТП произошло в воскресенье, приблизительно в 14.30, на федеральной трассе "Астрахань-Махачкала", а точнее на ее участке в Бабаюртовском районе. Жительница Махачкалы, женщина 33 лет, ехала за рулем Nissan Almera. В какой-то момент она выехала на "встречку", где врезалась в Hyundai Accent, которым управлял житель Шамхала, мужчина 32 лет. От удара "Ниссан" отлетел в сторону и упал на крышу в кювет.

Водитель опрокинувшегося авто получила не совместимые с жизнью травмы. Она умерла по дороге в больницу.

Пострадала также ее пассажирка, 31-летняя жительница дагестанской столицы. Она была госпитализирована в больницу в Бабаюрте.

 

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