Крупный пожар охватил склад мебельного предприятия в Ереване

Мебельный склад загорелся в армянской столице во вторник днем. Пожару присвоена третья категория, на месте работают огнеборцы.

В Ереване вспыхнул пожар на складе предприятия, занимающегося производством мебели. Об этом сказано в заявлении, распространенном 28 января спасательной службой МВД Армении.

О возгорании стало известно около 15:42 по местному времени (14:42 мск). В настоящее время на месте работают пожарные.

Информация о том, какую площадь охватил огонь, пока не поступала.

Изначально пожару была присвоена вторая категория, однако в 17:30 (16:30 мск) ее повысили до третьей.