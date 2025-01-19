Вестник Кавказа

Пожар произошел в супермаркете и двух киосках в Ереване

пожар в супермаркете в Ереване
© Фото: сайт Спасательной службы МВД Армении
Два пожара случились сегодня в нескольких торговых точках в Ереване. Ночной пожар произошел в супермаркете, а утренний – в двух киосках.

В среду, 22 января, в Ереване вспыхнул пожар в одном из супермаркетов и двух киосках. Об этом рассказали в Спасательной службе МВД Армении.

Возгорание в супермаркете случилось в районе Ахтанак около 00:42 по местному времени. На место происшествия отправились пожарные. К 01:10 им удалось локализовать пожар, а в 01:22 – потушить.

В результате ЧП сгорели касса и две витрины с едой и предметами домашнего обихода. Огонь также частично повредил подвесной потолок.

Информация о пожаре в двух киосках поступила в 07:13. Они загорелись возле здания №52 на проспекте Аршакуняц.

Прибывшие на место пожарные провели эвакуацию двух граждан из подвала здания.

В 07:34 огнеборцы локализовали пожар, а в 07:57 полностью потушили.

Пожар повредил подвесной потолок салона красоты, расположенный рядом с киосками, и припаркованную рядом машину марки Nissan.

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