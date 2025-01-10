Вестник Кавказа

Пожар произошел в одной из гостиниц Еревана

Пожар произошел в одной из гостиниц Еревана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ереване из-за пожара эвакуировали из гостиницы более полутора десятков человек. В результате ЧП никто не пострадал.

В ночь с 18 на 19 января в гостинице в Ереване произошел пожар. Об этом поведала спасательная служба МВД Армении.

Информация о возгорании поступила в районе 01:08 по местному времени (0:08 мск).

Прибывшие на место пожарные сумели локализовать пожар в 01:42. В 02:00 им удалось полностью ликвидировать возгорание.

Из-за пожара из здания гостиницы пришлось эвакуировать 17 человек. Информация о пострадавших не поступала.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1245 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Пожар в отеле Стамбула унес жизнь трех человек

Пожар в отеле Стамбула унес жизнь трех человек

В Махачкале сгорел автосервис

В Махачкале сгорел автосервис

Пенсионерка стала жертвой пожара на Кубани

Пенсионерка стала жертвой пожара на Кубани

Пожар произошел в жилом доме в Ереване: трое пострадавших

Пожар произошел в жилом доме в Ереване: трое пострадавших

В казахстанском Петропавловске пылает крытое футбольное поле

В казахстанском Петропавловске пылает крытое футбольное поле

В Дагестане оценили ущерб от пожара в мебельном цехе

В Дагестане оценили ущерб от пожара в мебельном цехе

Пожар в Махачкале отключил свет на 140 улицах

Пожар в Махачкале отключил свет на 140 улицах

В Калифорнии задержаны три предполагаемых поджигателя

В Калифорнии задержаны три предполагаемых поджигателя

Пожар случился в мебельном цехе в Дагестане

Пожар случился в мебельном цехе в Дагестане

Ущерб от пожаров в США оценили в $275 млрд

Ущерб от пожаров в США оценили в $275 млрд

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы