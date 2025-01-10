Пожар произошел в одной из гостиниц Еревана

В Ереване из-за пожара эвакуировали из гостиницы более полутора десятков человек. В результате ЧП никто не пострадал.

В ночь с 18 на 19 января в гостинице в Ереване произошел пожар. Об этом поведала спасательная служба МВД Армении.

Информация о возгорании поступила в районе 01:08 по местному времени (0:08 мск).

Прибывшие на место пожарные сумели локализовать пожар в 01:42. В 02:00 им удалось полностью ликвидировать возгорание.

Из-за пожара из здания гостиницы пришлось эвакуировать 17 человек. Информация о пострадавших не поступала.