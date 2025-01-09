Вестник Кавказа

Пожар произошел в жилом доме в Ереване: трое пострадавших

Пожар произошел в жилом доме в Ереване: трое пострадавших
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ереване вспыхнул жилой дом, пострадали три человека. Пожар был локализован и потушен.

В Ереване произошло возгорание в одном из жилых домов, пострадали три человека, передали в МВД республики. 

Сообщается, что возгорание произошло ранним утром на улице Вштуни. Огнем был охвачен жилой дом. 

Два расчета пожарно-спасательной службы оперативно ликвидировали возгорание. Сотрудники скорой помощи доставили в медицинское учреждение троих пострадавших. 

Предварительной причиной пожара называется неосторожное обращение с газовым оборудованием.

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