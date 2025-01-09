Пожар произошел в жилом доме в Ереване: трое пострадавших

В Ереване вспыхнул жилой дом, пострадали три человека. Пожар был локализован и потушен.
В Ереване произошло возгорание в одном из жилых домов, пострадали три человека, передали в МВД республики.
Сообщается, что возгорание произошло ранним утром на улице Вштуни. Огнем был охвачен жилой дом.
Два расчета пожарно-спасательной службы оперативно ликвидировали возгорание. Сотрудники скорой помощи доставили в медицинское учреждение троих пострадавших.
Предварительной причиной пожара называется неосторожное обращение с газовым оборудованием.