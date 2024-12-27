Рейс из Москвы не смог долететь до Еревана и сел в Махачкале

Махачкала приняла сегодня лайнер, летевший из российской столицы в армянскую – самолету пришлось прямо в воздухе менять траекторию полета и топлива до Еревана уже не хватало. Все обошлось благополучно, после дозаправки рейс вылетел из Дагестана в Армению.

Лайнер "Аэрофлота", летевший сегодня по маршруту Москва-Ереван, не смог добраться до пункта назначения из-за исчерпания топливных запасов. Когда уровень топлива приблизился к критическому, командир самолета запросил посадку в Махачкале.

Уточняется, что по пути в Ереван лайнер получил сообщение о срочном расширении зоны, где запрещены полеты гражданского авиатранспорта. Из-за этого пилотам пришлось изменить траекторию полета, в итоге расстояние облета оказалось таким большим, что у самолета стало иссякать топливо.

Как пишет Спутник-Армения, в аэропорту Махачкалы, где был принят лайнер "Аэрофлота", прошла дозаправка, и рейс вновь отправился в Ереван с полными баками.