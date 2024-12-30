Летевший в ОАЭ самолет вернулся в Москву

Самолет, летевший из Москвы в Дубай, вернулся во Внуково. В "Ютэйр" заявили, что командир корабля принял решение о возврате в интересах безопасности.

Самолет авиакомпании "Ютэйр", совершавший рейс Москва – Дубай, вернулся в аэропорт Внуково, сообщает пресс-служба перевозчика.

В компании заявили, что командир корабля принял решение о возвращении самолета в столицу в интересах безопасности. Там же добавили, что посадка состоялась в штатном режиме.

Авиаперевозчик также подчеркнул, что пассажиры и члены экипажа чувствуют себя хорошо.

Кроме того, в компании уточнили, что самолет вернулся в аэропорт из-за сигнала об изменении уровня гидравлической жидкости.