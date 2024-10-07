Вестник Кавказа

Ночных рейсов из России в Израиль не будет еще месяц

Ночных рейсов из России в Израиль не будет еще месяц
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Росавиация продлила ограничения на полеты в Израиль ночью. Летать самолетам в остальное время дозволено с учетом руководства ICAO.

В России продлили ограничения по полетам в Израиль в ночное время суток, рекомендации Росавиации сохранятся до 11 февраля.

Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на источники, запреты на полеты по-прежнему работают с 01:00 до 07:00. Это связано с сохраняющейся угрозой безопасности полетов лайнеров.

Совершать рейсы в остальное время компании могут с учетом руководства ICAO по оценке факторов риска для полетов над конфликтными территориями.

Стоит добавить, что Росавиация ввела данные ограничения 11 ноября 2024 года. Затем ведомство продлевала свои запреты дважды.

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