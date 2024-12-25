Вестник Кавказа

Власти усилили мониторинг пляжей Новороссийска

Власти усилили мониторинг пляжей Новороссийска
© Фото: оперштаб Краснодарского края
В Новороссийске усилили контроль за береговой линией, чтобы при необходимости вовремя среагировать на пятна мазута. На данный момент побережье в городе чистое.

Специалисты усилили контроль за береговой линией Новороссийска в связи с распространением нефтепродуктов по побережью Краснодарского края, рассказал руководитель города Андрей Кравченко.

"Усилен контроль по мониторингу прибрежной полосы города-героя. На сегодняшний день очагов загрязнения не выявлено"

- Андрей Кравченко

Он передал, что представители города помогают спасателям и добровольцам в уборке мазута на пляжах Анапы. Они также обеспечивают контроль за инвентарем, средствами защиты и мерами безопасности.

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