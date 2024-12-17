Вестник Кавказа

Пятна мазута добрались до Новороссийска

Новороссийск
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Специалисты выявили пятна нефтепродуктов на пляжах Новороссийска. Таким образом, протяженность загрязнений побережья Краснодарского края выросла до 91 км.

Пятна мазута после ЧП с танкерами в Черном море обнаружили на побережье Новороссийска, передал представитель экстренных служб в разговоре со СМИ.

«Выявлены участки выхода мазута на сушу по береговой линии от озера Соленое Темрюкского района до населенного пункта Мысхако города Новороссийска общей протяженностью 91 километр»

- представитель экстренных служб

Группы спасателей проверили свыше 200 км побережья Черного моря, из них 30 км исследовано за сутки, передал представитель в разговоре с РИА Новости.

Он добавил, что специалисты и волонтеры собрали и вывезли порядка 19,9 тыс т мазута с пляжей Краснодарского края.

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