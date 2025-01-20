Иран решил больше не провоцировать США – СМИ

В Иране изменят свою политику после прихода в США к власти Дональда Трампа. В Исламской Республике решили постараться максимально сократить количество шагов, которые могут спровоцировать американцев.

Власти Ирана постараются свести к минимуму действия, которые могут спровоцировать Соединенные Штаты. Об этом поведал родственник Верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи, передает Financial Times.

"Иран стремится свести к минимуму действия, которые могут спровоцировать Вашингтон, даже если в итоге соглашение не будет достигнуто"

– родственник Али Хаменеи

По его данным, после израильских ударов по Ирану, "Хезболле" и ХАМАС мнение руководства ИРИ о силе страны в регионе изменилось.