Лавины накроют горы Краснодарского края и Адыгеи

Вероятность схода лавин в горах Кубани и Адыгеи объявили с сегодняшнего дня. Согласно прогнозу, она продлится до конца месяца.
В горах Краснодарского края и Адыгеи объявили высокую лавинную опасность. Она продлится до конца месяца, рассказали в кубанском отделении МЧС.
"В период с 18:00 мск 28 января до 18:00 мск 31 января в горах Краснодарского края и Республики Адыгея выше 2 тыс. м лавиноопасно"
- МЧС Краснодарского края
В ведомстве добавили, что лавины могут достигнуть категории опасных явлений.
Напомним, что с начала сезона свыше 600 человек получили травмы на горнолыжных курортах Сочи. Около 14% из них оказались детьми.