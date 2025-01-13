Вестник Кавказа

Лавины накроют горы Краснодарского края и Адыгеи

Лавины накроют горы Краснодарского края и Адыгеи
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Вероятность схода лавин в горах Кубани и Адыгеи объявили с сегодняшнего дня. Согласно прогнозу, она продлится до конца месяца.

В горах Краснодарского края и Адыгеи объявили высокую лавинную опасность. Она продлится до конца месяца, рассказали в кубанском отделении МЧС.

"В период с 18:00 мск 28 января до 18:00 мск 31 января в горах Краснодарского края и Республики Адыгея выше 2 тыс. м лавиноопасно"

- МЧС Краснодарского края

В ведомстве добавили, что лавины могут достигнуть категории опасных явлений.

Напомним, что с начала сезона свыше 600 человек получили травмы на горнолыжных курортах Сочи. Около 14% из них оказались детьми.

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