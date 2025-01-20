Вестник Кавказа

Камеры видеонаблюдения будут следить за пляжами Новороссийска

Новороссийск
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
В Новороссийске установят несколько камер видеонаблюдения за счет турналога. Они будут располагаться на городских пляжах.

Пляжи Новороссийска будут оборудованы камерами видеонаблюдения. Их установят за счет средств, полученных от туристического налога, рассказали в мэрии.

"Видеопоток с камер видеонаблюдения будет поступать в существующее оборудование видеомониторинга в помещении серверной ЕДДС города Новороссийска"

- и.о. начальника управления курортов и туризма Лариса Григорьян

В минувшем году туристический сбор внес в бюджет Новороссийска 9 млн рублей.

Напомним, что в Новороссийске готовится еще один проект, который положительно повлияет на жизнь курорта: планируется строительство дороги в объезд города.

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