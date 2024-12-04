Новые пешие маршруты благоустроили в Новороссийске

В Новороссийске в 2024 году были благоустроены пешеходные маршруты в парке PARK HOME. В 2025 году планируется благоустройство пляжей.

Нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства" способствует благоустройству Новороссийска, отметил глава курорта Андрей Кравченко. Он рассказал о уже реализованных и планируемых проектах.

"Семейный парк ландшафтной арт-терапии PARK HOME в прошлом году получил субсидию национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". С момента открытия территория уже стала точкой притяжения для гостей и жителей города-героя"

– градоначальник

В парке появилась сеть маршрутов для прогулок с системой навигации, скамейками, беседками, качелями.

В этом году в рамках нацпроекта будет уделено внимание пляжным территориям Новороссийска, добавил Кравченко.