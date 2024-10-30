Вестник Кавказа

Казахстан ускорит заключение соглашений по строительству АЭС

Олжас Бектенов
© Фото: пресс-служба правительства Казахстана
Власти Казахстана намерены в ближайшее время заключить все необходимые соглашения по строительству первой в стране АЭС рядом с озером Балхаш в Алматинской области, сообщил сегодня премьер-министр страны Олжас Бектенов.

Власти Казахстана не будут затягивать процесс строительства первой в стране атомной электростанции (АЭС), которая будет построена в Алматинской области, заявил сегодня на расширенном заседании правительства, которое прошло в Астане под председательством президента страны Касым-Жомарта Токаева, премьер-министр Олжас Бектенов.

"В ближайшее время заключим необходимые соглашения по строительству первой АЭС в Алматинской области. Также завершается анализ регионов для определения возможных мест строительства второй и третьей АЭС"

- Олжас Бектенов

Напомним, ускорить процесс строительства АЭС на озере Балхаш потребовал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Такое поручение он дал главе Минэнерго Алмасадаму Саткалиеву, отметив важность ускорения реализации проекта.

Ранее в Казахстане прошел референдум, где решался вопрос строительства атомной электростанции. За появление АЭС высказались 71,12% проголосовавших - это почти 5,562 млн человек. Ее планируют построить в Алматинской области, около села Улькен и озера Балхаш, чьими водами станция будет остужаться.

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