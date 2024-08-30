В Минэнерго Казахстана рассказали о дальнейших шагах по строительству АЭС

Глава Минэнерго Казахстана сегодня в кулуарах мажилиса рассказал о том, как будет создаваться первая атомная электростанция страны: порядок ее возведения определит специальная правительственная комиссия.

По завершении референдума по строительству первой атомной электростанции (АЭС) в Казахстане будет создана специальная правительственная комиссия, которая начнет процедуру открытого конкурентного диалога со всеми участниками конкурсного процесса, рассказал сегодня в кулуарах мажилиса (парламента) страны глава Минэнерго Казахстана Алмасадам Саткалиев.

"Мы предварительно озвучиваем те направления, по которым хотим получить от наших потенциальных вендоров конкретные ответы. Они простые: это стоимость электроэнергии, строительства, гарантии завершения в срок в рамках бюджета. в первую очередь это вопросы безопасности, социальный пакет. Вопросы, связанные с обеспечением финансирования и локализации производства топлива"

- Алмасадам Саткалиев

Что касается того, кто будет строить первую казахстанскую АЭС, то решение будет приниматься на основании детального анализа заявок с привлечением консультантов по финансово-экономическому блоку и по юридическим вопросам. Будет и технический консультант, сопровождающий процессы, отметил глава Минэнерго, передает Sputnik Казахстан.

Уже начались предварительные консультации состоялись встречи и визиты в КНР и Южную Корею, добавил глава казахстанского Минэнерго.

Напомним, 6 октября в Казахстане прошел референдум по строительству АЭС в Алматинской области, за строительство на нем проголосовали 71,12% жителей страны. В списках находилось свыше 12,2 млн граждан Казахстана, из них проголосовали более 7,8 млн. Это 63% от всего числа жителей республики, имеющих право голосовать на референдуме. Их них проект одобрили 5,5 млн человек.