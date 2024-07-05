Казахстан проголосовал за строительство АЭС на Балхаше

ЦИК опубликовал предварительные данные результатов референдума о строительстве атомной электростанции в Казахстане. Согласно им, большинство граждан республики проголосовали «за».

Более 70% граждан Казахстана проголосовали за строительство АЭС в республике на вчерашнем референдуме. Предварительные данные опубликовал ЦИК.

Комиссия назвала точный процент казахстанцев, выступивших за строительство АЭС на голосовании - 71,12%.

В списках находилось свыше 12,2 млн граждан Казахстана, из них проголосовали более 7,8 млн. Это 63% от всего числа жителей республики, имеющих право голосовать на референдуме.

Из 7,8 млн казахстанцев за строительство АЭС в Алматинской области выступили 5,5 млн человек.

Сегодня в 8 утра по алматинскому времени голосование было завершено на всех участках.

Напомним, что сам референдум по поводу строительство АЭС в Казахстане прошел накануне.

Где будут строить АЭС в Казахстане?

Местом строительства атомной электростанции выбран берег озера Балхаш в Алматинской области около села Улькен.

По мнению президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева, ее строительством должен заняться международный консорциум, состоящий из предприятий в энергетической сфере.

Зачем Казахстану АЭС?

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков рассказал о значимости этого решения казахстанских граждан для обеспечения энергобезопасности республики.

"Результат референдума показывает проработанность темы атомной энергетики со стороны государства. Руководство страны не хотело принимать решение единолично, но продвигало саму идею строительства АЭС по объективным обстоятельствам – из-за увеличения энергодефицита в Казахстане. Пока республика не сталкивалась с жесткими ограничениями, но в перспективе они возникнут, так как запас производящих мощностей постепенно тает. Новых электростанций строится недостаточно, а энергопотребление ускоренно растет и из-за экономического развития страны, и из-за повышения благосостояния граждан", - прежде всего отметил он.

"Есть вариант строить угольные электростанции, так как уголь в Казахстане есть. Они действительно строятся, в том числе при участии российских компаний, однако массово ставить на угольную энергогенерацию неудобно из-за проблем с экологией и углеродным следом: парниковый эффект от угольных электростанций записывается в углеродный след продуктов, которые производятся в Казахстане, и при экспорте в Евросоюз за них взимается дополнительный пограничный сбор. То есть угольная генерация делает менее конкурентоспособной казахстанскую экономику", - указал Игорь Юшков.

"С другой стороны, в Казахстане нарастает газовый дефицит, хотя республика и является страной-экспортером газа. В период с 2013 года по 2023 год рост внутреннего потребления газа в РК ежегодно составлял 6-7%, в то время как объемы добычи не менялись. Были, конечно, колебания, но все же сегодняшнее производство газа находится на уровне десятилетней давности, а объемы экспорта уменьшаются. В перспективе Казахстан станет импортером газа. Следовательно, газовую энергогенерацию трудно развивать, так как на это попросту не хватит газа, да и газ будет импортным", - сообщил экономист.

"Между тем атомная электростанция решает целый ряд проблем казахстанской энергетики. Во-первых, диверсифицируется энергетический баланс. Во-вторых, у атомной энергетики нет углеродного следа (Еврокомиссия признала ее способствующей энергетическому переходу). В-третьих, Казахстан – один из мировых лидеров по добыче урана. В-четвертых, за счет сотрудничества с "Росатомом" есть возможность с максимальной выгодой для Казахстана построить станцию и обеспечивать ее топливом. Ведь "Росатом" может пролоббировать выделение кредита со стороны российского государства для оплаты как минимум части строительства", - перечислил преимущества АЭС ведущий аналитик ФНЭБ.

Кто построит АЭС в Казахстане?

Эксперт выразил уверенность в том, что скорее всего строить АЭС на Балхаше будет именно "Росатом". "У Казахстана и "Росатома" есть давние связи, прежде всего за счет сотрудничества в урановой добыче: республика передают "Росатому" уран, а госкорпорация обогащает его и делает готовое ядерное топливо. То есть внутри атомного топливного цикла уже есть хороший опыт сотрудничества, и Казахстан может рассчитывать, что получит особые цены на поставку ядерного топлива, если АЭС будет строить "Росатом"", - подчеркнул Игорь Юшков.

"Преимущество "Росатома" в том, что это компания полного цикла: она проектирует АЭС, строит ее, может эксплуатировать ее, поставлять ядерное топливо, забирать отработанное ядерное топливо и спустя десятилетия выводить станцию из эксплуатации. Все другие атомные компании в мире работают либо в одном сегменте, либо в нескольких, а комплексное предложение может сделать только "Росатом". Что касается заявления руководства Казахстана, что строительством будет заниматься международный консорциум, то вполне возможно, что речь идет о совместном предприятии "Росатома" и казахстанской стороны", - предположил он.

"Очень маловероятно, что речь о консорциуме нескольких ядерных компаний из разных стран. При таком сценарии будет непонятно уже то, по чьей технологии будет строиться АЭС, компании попросту перессорятся друг с другом. Поскольку с Китаем у Казахстана выстроены очень хорошие отношения, часть политических элит будут безусловно лоббировать вариант строительства АЭС китайскими компаниями. В итоге понадобится некий компромисс между технологиями, экономикой и политикой", - заключил преподаватель Финансового университета при правительстве РФ.