КСИР получил на вооружение новейший сверхтяжелый БПЛА

Корпус стажей исламской революции, элитных войск Вооруженных сил Ирана, пополнил свой арсенал новейшим сверхтяжелым беспилотным летательным аппаратом Gaza, способным нести 500 килограммов полезной нагрузки.

Аэрокосмические силы иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), элитного военно-политического формирования, созданного в 1979 году, сегодня провели презентацию новейшего сверхтяжелого беспилотного летательного аппарата (БПЛА), получившего название Gaza.

Возможности нового БПЛА впечатляют: аппарат с размахом крыльев в 22 м и взлетной массой в 3,1 т способен нести не менее 500 кг полезной нагрузки, а это до 13 бомб, и находиться в воздухе до 35 часов, перемещаясь с крейсерской скоростью в 350 км/ч, передает иранское информационное агентство IRNA.

Радиус действия иранского БПЛА составляет 4 тыс км. Еще одна его отличительная особенность – многозадачность: в ходе полета он способен выполнять 25 различных задач.

Эту его характеристику наглядно продемонстрировали в ходе комбинированной операции на учениях "Мощь Великого Пророка": БПЛА в ходе боевого полета поразил 8 намеченных целей, осуществив 8 сбросов бомб, после чего успешно вернулся на базу.