КСИР получил на вооружение новейший сверхтяжелый БПЛА

Аэрокосмические силы иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), элитного военно-политического формирования, созданного в 1979 году, сегодня провели презентацию новейшего сверхтяжелого беспилотного летательного аппарата (БПЛА), получившего название Gaza.
Возможности нового БПЛА впечатляют: аппарат с размахом крыльев в 22 м и взлетной массой в 3,1 т способен нести не менее 500 кг полезной нагрузки, а это до 13 бомб, и находиться в воздухе до 35 часов, перемещаясь с крейсерской скоростью в 350 км/ч, передает иранское информационное агентство IRNA.
Радиус действия иранского БПЛА составляет 4 тыс км. Еще одна его отличительная особенность – многозадачность: в ходе полета он способен выполнять 25 различных задач.
Эту его характеристику наглядно продемонстрировали в ходе комбинированной операции на учениях "Мощь Великого Пророка": БПЛА в ходе боевого полета поразил 8 намеченных целей, осуществив 8 сбросов бомб, после чего успешно вернулся на базу.