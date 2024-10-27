Армию Ирана пополнили 1000 "умных" беспилотников

Армия ИРИ при необходимости может захватить небо и нанести сокрушительные удары по врагу – сегодня она получила тысячу беспилотных летательных аппаратов с искусственным интеллектом, позволяющих это сделать.

Искусственный интеллект, встроенный в новейшие беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые получила армия ИРИ, поможет ей взять под контроль небо страны и уничтожить любого врага, заявил сегодня на церемонии пополнения армии 1000 таких аппаратов министр обороны и тыла Вооруженных сил Ирана генерал-майор Азиз Насирзаде.

"Иранская армия достигла значительного прогресса в использовании беспилотников и использует разнообразные беспилотники и соответствующие стратегии с уникальными изобретениями и инновациями в своих четырех родах войск: сухопутных, воздушных, морских и ПВО"

- Азиз Насирзаде

Также генерал отметил, что между оборонной промышленностью и армией Ирана установилось очень эффективное и продуктивное сотрудничество, и новые БПЛА, вставшие на вооружение иранской армии, это не просто оружие – они способны взлетать и садиться на море, а также использоваться для поддержки операций сухопутных войск, передает иранское информационное агентство IRNA.

Новые БПЛА, принятые на вооружение сегодня, создали потенциал в армии Ирана, которая при необходимости может захватить небо и нанести сокрушительные удары по врагу, отметил он, добавив: то, что демонстрируется на учениях - это лишь малая часть возможностей иранских военных, которую можно показать.

У ИРИ есть удивительное и неожиданное оборудование, и если потребуется, оно будет использовано Вооруженными силами страны, добавил военачальник.