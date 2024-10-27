Вестник Кавказа

Армию Ирана пополнили 1000 "умных" беспилотников

Армию Ирана пополнили 1000 "умных" беспилотников
© Фото: IRNA
Армия ИРИ при необходимости может захватить небо и нанести сокрушительные удары по врагу – сегодня она получила тысячу беспилотных летательных аппаратов с искусственным интеллектом, позволяющих это сделать.

Искусственный интеллект, встроенный в новейшие беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые получила армия ИРИ, поможет ей взять под контроль небо страны и уничтожить любого врага, заявил сегодня на церемонии пополнения армии 1000 таких аппаратов министр обороны и тыла Вооруженных сил Ирана генерал-майор Азиз Насирзаде.

"Иранская армия достигла значительного прогресса в использовании беспилотников и использует разнообразные беспилотники и соответствующие стратегии с уникальными изобретениями и инновациями в своих четырех родах войск: сухопутных, воздушных, морских и ПВО"

- Азиз Насирзаде

Также генерал отметил, что между оборонной промышленностью и армией Ирана установилось очень эффективное и продуктивное сотрудничество, и новые БПЛА, вставшие на вооружение иранской армии, это не просто оружие – они способны взлетать и садиться на море, а также использоваться для поддержки операций сухопутных войск, передает иранское информационное агентство IRNA.

Новые БПЛА, принятые на вооружение сегодня, создали потенциал в армии Ирана, которая при необходимости может захватить небо и нанести сокрушительные удары по врагу, отметил он, добавив: то, что демонстрируется на учениях - это лишь малая часть возможностей иранских военных, которую можно показать.

У ИРИ есть удивительное и неожиданное оборудование, и если потребуется, оно будет использовано Вооруженными силами страны, добавил военачальник.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1010 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Иран завершает разработку собственной системы ПРО

Иран завершает разработку собственной системы ПРО

Армия получила 1 тыс современных БПЛА в Иране

Армия получила 1 тыс современных БПЛА в Иране

КСИР проведет в Иране масштабные военные учения

КСИР проведет в Иране масштабные военные учения

КСИР уничтожил 3 и задержал более 10 боевиков на юго-востоке Ирана

КСИР уничтожил 3 и задержал более 10 боевиков на юго-востоке Ирана

США отправили на Ближний Восток истребители после победы Трампа

США отправили на Ближний Восток истребители после победы Трампа

ЦАХАЛ подготовилась к возможной атаке Ирана

ЦАХАЛ подготовилась к возможной атаке Ирана

Иран готовит ответ на атаку Израиля до выборов в США

Иран готовит ответ на атаку Израиля до выборов в США

Израиль готов ударить по новым целям в ответ на возможную атаку Ирана

Израиль готов ударить по новым целям в ответ на возможную атаку Ирана

Иран утроит военные расходы

Иран утроит военные расходы

Иран не отказался от ответа на атаку Израиля

Иран не отказался от ответа на атаку Израиля

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы