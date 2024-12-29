Самолеты Uzbekistan Airways больше не летают над Россией

Национальный перевозчик Uzbekistan Airways уже неделю выстраивают маршруты своих рейсов таким образом, чтобы избежать воздушного пространства РФ.

Воздушные суда авиакомпании Uzbekistan Airways с недавнего времени избегают воздушного пространства России, рассказал председатель правления компании Шухрат Худайкулов.

По его словам, основанием для такого решения стал преданный огласке недавно отчет Европейского агентства безопасности полетов (EASA), согласно которому полеты над европейской частью России могут быть опасны. В рамках его реализации с 20 января все рейсы компании в страны Европы пролегают не через Россию, а южнее, то есть через азербайджанское и турецкое воздушное пространство, передает Газета.uz.

"Естественно, это удлиняет рейс на 30−40 минут в одну сторону и влечет дополнительные расходы для компании"

– Худайкулов

В то же время глава компании пояснил, что цены на билеты не поднимались, так как данная ситуация представляет собой явлении из серии форс-мажор, а все расходы в таких случаях ложатся на перевозчика.