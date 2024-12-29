Вестник Кавказа

Самолеты Uzbekistan Airways больше не летают над Россией

Самолеты Uzbekistan Airways больше не летают над Россией
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Национальный перевозчик Uzbekistan Airways уже неделю выстраивают маршруты своих рейсов таким образом, чтобы избежать воздушного пространства РФ.

Воздушные суда авиакомпании Uzbekistan Airways с недавнего времени избегают воздушного пространства России, рассказал председатель правления компании Шухрат Худайкулов.

По его словам, основанием для такого решения стал преданный огласке недавно отчет Европейского агентства безопасности полетов (EASA), согласно которому полеты над европейской частью России могут быть опасны. В рамках его реализации с 20 января все рейсы компании в страны Европы пролегают не через Россию, а южнее, то есть через азербайджанское и турецкое воздушное пространство, передает Газета.uz.

"Естественно, это удлиняет рейс на 30−40 минут в одну сторону и влечет дополнительные расходы для компании"

– Худайкулов

В то же время глава компании пояснил, что цены на билеты не поднимались, так как данная ситуация представляет собой явлении из серии форс-мажор, а все расходы в таких случаях ложатся на перевозчика.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1255 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Камеры видеонаблюдения будут следить за пляжами Новороссийска

Камеры видеонаблюдения будут следить за пляжами Новороссийска

Названа причина страшного пожара в отеле в Турции

Названа причина страшного пожара в отеле в Турции

Что ждет Иран в эпоху Трампа?

Что ждет Иран в эпоху Трампа?

Что такое Давосский форум?

Что такое Давосский форум?

СНБ Турции утвердил новый документ по нацбезопасности

СНБ Турции утвердил новый документ по нацбезопасности

7 самых густонаселенных городов мира и их проблемы

7 самых густонаселенных городов мира и их проблемы

Вторая инаугурация Трампа: когда пройдет, кто придет и кто платит

Вторая инаугурация Трампа: когда пройдет, кто придет и кто платит

Катастрофа в Америке: почему горит Лос-Анджелес?

Катастрофа в Америке: почему горит Лос-Анджелес?

Катастрофа самолета: трагедия братских народов

Катастрофа самолета: трагедия братских народов

Что случилось в Южной Корее с самым безопасным самолетом?

Что случилось в Южной Корее с самым безопасным самолетом?

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы