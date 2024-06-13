Вестник Кавказа

Самолеты свяжут Шымкент с городами Европы и Азии

Самолеты свяжут Шымкент с городами Европы и Азии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новый терминал аэропорта в Шымкента позволит расширить международную маршрутную сеть. Планируется увеличить число направлений до 45.

Модернизация воздушной гавани Шымкента открывает перспективы развития международной полетной сети.

"На базе нового терминала запланировано открытие 14 внутренних и 16 международных маршрутов. Это позволит пассажирам путешествовать в страны Евросоюза, Китай, Южную Корею, страны Юго-Восточной Азии, ОАЭ, Беларусь и по множеству других популярных международных направлений"

– авиакомпания SCAT

В планах запустить новые авиарейсы, всего их число достигнет 45. В ближайшее время самолеты свяжут Шымкент и Самарканд и Наманган в Узбекистане, Бишкек и Ош в Кыргызстане, Душанбе в Таджикистане, Дели и Мумбаи в Индии, Карачи и Лахор в Пакистане.

В Россию самолеты будут летать в Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Владивосток.

Планируются рейсы в Европу: в Барселону, Милан, Париж, Прагу, Вильнюс, Афины, Лондон, Рим, Берлин, Варну.

Кроме того, появятся рейсы из Шымкента в Анкару и Бодрум в Турции, а также в Каир, Тбилиси, Баку, Минск, города Китая, Вьетнама и Южной Кореи.

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