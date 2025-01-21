Пожар на нефтебазе в Казахстане ликвидирован

В Жеказгане уничтожили возгорание на нефтебазе. Ранее прогремел взрыв газо-воздушной смеси. Четверо сотрудников госпитализированы.

На нефтебазе в казахстанском городе Жеказгане вспыхнул пожар, он ликвидирован, есть пострадавшие, сообщает пресс-служба республиканского МЧС.

В ведомстве заявили, что произошло горение трех автомобилей специального назначения. Возгоранию дан статус повышенной сложности. До этого прогремел взрыв газо-воздушной смеси.

Отмечается, что после этого обрушился ангар. В результате горения и взрыва четверо сотрудников нефтяной баз были доставлены в больницу.

В МЧС сказали, что один из расчетов службы пожаротушения отправился для охлаждения резервуара с топливом рядом с пожаром. Другая команда потушила огонь.

В министерстве заключили, что все причины появления огня на нефтебазе устанавливаются.