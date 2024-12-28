Вестник Кавказа

В Казахстане перенесли сроки ремонта пунктов пропуска на границе с Россией

Пробки на дорогах
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сроки ремонта пунктов пропуска Сырым и Алимбет перенесут в Казахстане. С российской стороны к ним примыкают приграничные пункты Орск и Маштаково.

Казахстан начнет модернизацию пунктов пропуска на границе с Россией в теплое время года, передали в Росгранстрое. Ранее работы по обновлению приграничной инфраструктуры должны были начаться с 1 февраля. 

Сообщается, что речь идет о пунктах Сырым и Алимбет. В рамках проведения ремонтных работ пункты будут работать с ограничениями. 

Ранее сообщалось, что российская сторона приостановит функционирование пунктов Орск и Маштаково из-за закрытия на ремонтные работы сопредельных пунктов Алимбет и Сырым. 

Отмечается, что казахстанцы должны были выполнить ремонтные работы за 16 месяцев.

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