В Казахстане перенесли сроки ремонта пунктов пропуска на границе с Россией

Сроки ремонта пунктов пропуска Сырым и Алимбет перенесут в Казахстане. С российской стороны к ним примыкают приграничные пункты Орск и Маштаково.

Казахстан начнет модернизацию пунктов пропуска на границе с Россией в теплое время года, передали в Росгранстрое. Ранее работы по обновлению приграничной инфраструктуры должны были начаться с 1 февраля.

Сообщается, что речь идет о пунктах Сырым и Алимбет. В рамках проведения ремонтных работ пункты будут работать с ограничениями.

Ранее сообщалось, что российская сторона приостановит функционирование пунктов Орск и Маштаково из-за закрытия на ремонтные работы сопредельных пунктов Алимбет и Сырым.

Отмечается, что казахстанцы должны были выполнить ремонтные работы за 16 месяцев.