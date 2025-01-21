Вестник Кавказа

В Казахстане перекрыли ряд дорог из-за непогоды

В Казахстане перекрыли ряд дорог из-за непогоды
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Из-за сложных погодных условий в Казахстане ограничили движение дизельного транспорта и автобусов в ряде регионов. В Жетысуской области дорогу перекрыли для всех видов транспорта.

Ряд автотрасс в Казахстане перекроют из-за непогоды, сообщили в "КазАвтоЖол". 

В Акмолинской области ограничат движение на участке трассы "Костанай-Сурган". Также будет ограничен проезд по дороге "Жаксы-Бузулук". 

В Северо-Казахстанской области проезд будет перекрыт на участках дорог от Алматы до Екатеринбурга, а также на трассе от Жезказагана до Петропавловска. 

Отмечается, что проезд с ограничениями в указанных регионах будет действовать для дизельного транспорта и автобусов. 

Для всех видов транспорта будет закрыт участок дороги в  Жетысуской области. Здесь перекроют участок трассы "Ушарал-Достык". 

Сообщается, что дороги откроются 24 января в 8:00.

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