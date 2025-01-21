В Казахстане перекрыли ряд дорог из-за непогоды

Из-за сложных погодных условий в Казахстане ограничили движение дизельного транспорта и автобусов в ряде регионов. В Жетысуской области дорогу перекрыли для всех видов транспорта.

Ряд автотрасс в Казахстане перекроют из-за непогоды, сообщили в "КазАвтоЖол".

В Акмолинской области ограничат движение на участке трассы "Костанай-Сурган". Также будет ограничен проезд по дороге "Жаксы-Бузулук".

В Северо-Казахстанской области проезд будет перекрыт на участках дорог от Алматы до Екатеринбурга, а также на трассе от Жезказагана до Петропавловска.

Отмечается, что проезд с ограничениями в указанных регионах будет действовать для дизельного транспорта и автобусов.

Для всех видов транспорта будет закрыт участок дороги в Жетысуской области. Здесь перекроют участок трассы "Ушарал-Достык".

Сообщается, что дороги откроются 24 января в 8:00.