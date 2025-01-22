Вестник Кавказа

Изменения в стратегии нацбезопасности анонсировали в Армении

Никол Пашинян
© Фото: сайт премьер-министра Армении
Глава армянского правительства сообщил о намерении изменить стратегию нацбезопасности. Он подчеркнул, что это произойдет в ближайшее время.

Армения изменит свою стратегию национальной безопасности. Об этом премьер-министр республики сообщил 28 января, в день 33-й годовщины армии РА.

"В соответствии со стратегией нацбезопасности, которая, конечно, в ближайшее время будет изменена и преобразована, армия занимает ведущие позиции в нашем государстве, системе наших национальных ценностей"

– Никол Пашинян

Напомним, ранее в этом месяце кабмин РА одобрил проект закона о старте процесса вступления республики в Евросоюз.

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