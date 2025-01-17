Вестник Кавказа

Досрочных парламентских выборов в Армении не будет – Пашинян

Досрочных парламентских выборов в Армении не будет – Пашинян
© Фото: Сайт премьер-министра Армении
Армянские власти не собираются проводить выборы в парламент раньше установленного законом срока – такую возможность опроверг премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Выборы в Национальное собрание Армении пройдут в 2026, как полагается по закону, рассказал глава армянского правительства Никол Пашинян.

"Мы не планируем проводить внеочередные выборы"

– премьер-министр Армении

Такой ответ политик дал на вопрос журналиста о значении его активности в социальных сетях – не говорят ли регулярные публикации о намерении организовать досрочные выборы.

Армянский премьер констатировал, что вопрос внеочередных выборов в Армении поднимается с завидным постоянством.

А соцсетями, по словам Пашиняна, он занимается для того, чтобы поддерживать коммуникацию с обществом и чтобы добиться большей прозрачности власти в Армении.

Напомним, по плану парламентские выборы в Армении должны состояться в 2026 году.

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