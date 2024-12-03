Сотни тысяч жителей Грузии лишились интернета на несколько часов

Интернет пропал накануне вечером у свыше чем полумиллиона жителей Грузии. В компании MagtiCom назвали причины неполадок – одна из них имеет криминальный характер.

Более 500 тыс абонентов в Грузии лишились интернета – оказались одновременно выведены из строя основной кабель и резервный канал, рассказали в провайдере MagtiCom.

Интернет, причем как мобильный, так и стационарный, пропал накануне вечером после девяти часов по местному времени (после восьми часов вечера по московскому времени). В компании уточнили, что сбой был вызван "глобальной проблемой". Работа над ее ликвидацией велась в течение нескольких часов и дала плоды только глубокой ночью. Попасть во всемирную паутину жители Грузии не могли в течение примерно 5 часов.

"Двадцать седьмого января повреждения были зафиксированы на территории Турции, где из-за сильного снегопада и опасности схода лавин техническим группам компании-партнера не удается добраться до места повреждений"

– MagtiCom

В пресс-службе провайдера уточнили, что интернет поступает в Грузию из Европы.

Тот факт, что в момент ЧП с основным кабелем оказался в нерабочем состоянии и резервный канал, в компании также прокомментировали, пояснив, что эта линия была повреждена сразу в трех точках, все они располагались в Аджарии, а характер повреждений внушал определенные подозрения. Подробные сведения будут переданы в полицию, заверили в MagtiCom.

"Техническая группа MagtiCom работала в чрезвычайном режиме над устранением проблем, и 28 января к 01:54 (00:54 мск - ред.) все три неполадки были полностью устранены"

– провайдер

В компании также извинились перед клиентами за неудобства.