Сотни тысяч жителей Грузии лишились интернета на несколько часов

Более 500 тыс абонентов в Грузии лишились интернета – оказались одновременно выведены из строя основной кабель и резервный канал, рассказали в провайдере MagtiCom.
Интернет, причем как мобильный, так и стационарный, пропал накануне вечером после девяти часов по местному времени (после восьми часов вечера по московскому времени). В компании уточнили, что сбой был вызван "глобальной проблемой". Работа над ее ликвидацией велась в течение нескольких часов и дала плоды только глубокой ночью. Попасть во всемирную паутину жители Грузии не могли в течение примерно 5 часов.
"Двадцать седьмого января повреждения были зафиксированы на территории Турции, где из-за сильного снегопада и опасности схода лавин техническим группам компании-партнера не удается добраться до места повреждений"
– MagtiCom
В пресс-службе провайдера уточнили, что интернет поступает в Грузию из Европы.
Тот факт, что в момент ЧП с основным кабелем оказался в нерабочем состоянии и резервный канал, в компании также прокомментировали, пояснив, что эта линия была повреждена сразу в трех точках, все они располагались в Аджарии, а характер повреждений внушал определенные подозрения. Подробные сведения будут переданы в полицию, заверили в MagtiCom.
"Техническая группа MagtiCom работала в чрезвычайном режиме над устранением проблем, и 28 января к 01:54 (00:54 мск - ред.) все три неполадки были полностью устранены"
– провайдер
В компании также извинились перед клиентами за неудобства.