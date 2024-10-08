Вторая АЭС в Казахстане может появиться в Курчатове

В Казахстане хотят строить параллельно две атомные электростанции. Построить вторую АЭС могут в Курчатове, поделились в Минэнерго Казахстана.

В Минэнерго Казахстана поделились планами о возможности строительства в республике сразу двух АЭС.

Известно, что первая АЭС появится в Алматинской области, Казахстан готовится к заключению соглашений по строительству. Возможно параллельно откроется и строительство второй АЭС, поделился министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев. Объекты необходимы для того, чтобы помочь республике решить проблему энергодефицита, а также обеспечить обязательства страны по "зеленой повестке".

"В этой связи, я считаю, реализация параллельных проектов строительства возможна. У нас есть необходимые ресурсы. Строительство будет осуществляться на разных площадках. То есть, в целом такой сценарий имеет место для реализации"

– министр

Для того, чтобы строить вторую атомную станцию, референдум проводить не потребуется, уточнил он.

Вероятным местом строительства глава Минэнерго назвал город Курчатов.

"Курчатов рассматривается как перспективная площадка. В целом по локациям – комиссия примет соответствующее решение. Мы проведем соответствующий анализ"

– министр

Он уточнил, что сегодня президент страны Касым-Жомарт Токаев дал поручение подобрать площадку для второй АЭС в Казахстане.

"При выборе данной площадки мы будем исходить из прогнозного энергобаланса, близости к центру нагрузок, степени развития национальной электрической сети"

– министр