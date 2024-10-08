Вторая АЭС в Казахстане может появиться в Курчатове

В Минэнерго Казахстана поделились планами о возможности строительства в республике сразу двух АЭС.
Известно, что первая АЭС появится в Алматинской области, Казахстан готовится к заключению соглашений по строительству. Возможно параллельно откроется и строительство второй АЭС, поделился министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев. Объекты необходимы для того, чтобы помочь республике решить проблему энергодефицита, а также обеспечить обязательства страны по "зеленой повестке".
"В этой связи, я считаю, реализация параллельных проектов строительства возможна. У нас есть необходимые ресурсы. Строительство будет осуществляться на разных площадках. То есть, в целом такой сценарий имеет место для реализации"
– министр
Для того, чтобы строить вторую атомную станцию, референдум проводить не потребуется, уточнил он.
Вероятным местом строительства глава Минэнерго назвал город Курчатов.
"Курчатов рассматривается как перспективная площадка. В целом по локациям – комиссия примет соответствующее решение. Мы проведем соответствующий анализ"
– министр
Он уточнил, что сегодня президент страны Касым-Жомарт Токаев дал поручение подобрать площадку для второй АЭС в Казахстане.
"При выборе данной площадки мы будем исходить из прогнозного энергобаланса, близости к центру нагрузок, степени развития национальной электрической сети"
– министр