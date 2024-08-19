Вестник Кавказа

Самолет "Аэрофлота" экстренно сел в Астрахани

Салон самолета Аэрофлота
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Лайнер авиакомпании "Аэрофлот" совершил вынужденную посадку в Астрахани, не долетев до пункта назначения – Москвы. В аэропорту уточнили, что экипаж воздушного судна принял такое решение по техническим причинам.

Воздушное судно российского "Аэрофлота" совершило вынужденную посадку в аэропорту Астрахани, рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

Инцидент произошел сегодня вечером. Самолет, совершавший рейс SU2131, летел из турецкого Стамбула. Пунктом его назначения была Москва. Однако в итоге лайнеру пришлось сесть в Астрахани, передает "Интерфакс".

Уточняется, что такое решение было принято экипажем из-за технических причин.

Пассажиры, летевшие в Москву, находятся в здании терминала. С ними ведут работу представители "Аэрофлота". Планируется, что они доберутся до Москвы на резервном борте.

Напомним, 20 января самолет "Аэрофлота" совершил вынужденную посадку в Баку. Лайнер вылетел из Москвы и направлялся в Дубай (ОАЭ). Однако в воздухе одной из пассажирок стало плохо, в связи с чем было решено остановиться в Баку.

Посадка прошла успешно. Медики осмотрели женщину, самочувствие которой ухудшилось, и выяснили, что ей нужно лечение в больнице. Самолет же после дозаправки продолжил свой путь.

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