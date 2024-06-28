Аэропорт Ташкента экстренно принял самолет «Аэрофлота»

Экипажу авиарейса Ферганы-Москва пришлось в экстренном порядке завершить в аэропорту столицы Узбекистана. Причина – болезнь пассажира.
Самолет российской компании «Аэрофлот», совершавший рейс Ферганы-Москва, экстренно сел в авиагавани Ташкента из-за болезни пассажира, передали в пресс-службе узбекистанских аэропортов.
«Самолет, следовавший рейсом SU1971 российской авиакомпании "Аэрофлот" по маршруту Фергана - Москва, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ташкента. Причиной стало плохое самочувствие одного из пассажиров. Экипаж принял решение идти на запасной аэродром»
- Uzbekistan Airports
После приземления пассажира срочно доставили в одну из клиник столицы Узбекистана с подозрением на инсульт. В это время экипаж возобновил путь в столицу России.