Вестник Кавказа

Аэропорт Ташкента экстренно принял самолет «Аэрофлота»

Аэропорт Ташкента экстренно принял самолет «Аэрофлота»
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Экипажу авиарейса Ферганы-Москва пришлось в экстренном порядке завершить в аэропорту столицы Узбекистана. Причина – болезнь пассажира.

Самолет российской компании «Аэрофлот», совершавший рейс Ферганы-Москва, экстренно сел в авиагавани Ташкента из-за болезни пассажира, передали в пресс-службе узбекистанских аэропортов.

«Самолет, следовавший рейсом SU1971 российской авиакомпании "Аэрофлот" по маршруту Фергана - Москва, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ташкента. Причиной стало плохое самочувствие одного из пассажиров. Экипаж принял решение идти на запасной аэродром»

- Uzbekistan Airports

После приземления пассажира срочно доставили в одну из клиник столицы Узбекистана с подозрением на инсульт. В это время экипаж возобновил путь в столицу России.

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