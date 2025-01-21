Вестник Кавказа

ЕС начнет смягчать санкции против Сирии

Новый флаг Сирии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Санкции Евросоюза в отношении Сирии постепенно начнут смягчаться. Решение об этом было принято в ходе совещания в Брюсселе.

Главы МИД 27 стран Европейского Союза договорились о дорожной карте по постепенному снятию санкций с Сирии, рассказала руководитель дипломатии ЕС Кая Каллас.

"Министры иностранных дел ЕС только что согласовали дорожную карту по смягчению санкций ЕС в отношении Сирии"

- Кая Каллас

Ранее Турция начала говорить о начале процесса снятия санкций с Сирии. Об этом намеревался поговорить глава турецкого МИД Хакан Фидан на встрече с еврокомиссаром Хаджей Лабиб.

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