Вестник Кавказа

ЕС просит Сирию избавиться от российских баз

Здание Европарламента
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Брюссель настаивает на необходимости для Дамаска избавиться от присутствия других стран, в том числе российского, на территории Сирии. Только при соблюдении этого условия ЕС готов отменить антисирийские санкции

Военные базы России в Сирии Хмеймим и Тартус должны быть устранены, в противном случае ЕС не сможет отменить санкции против Сирии, рассказал высокопоставленный представитель ЕС перед заседанием глав МИД стран объединения, которое пройдет в понедельник 27 января.

В ответ на соответствующий вопрос представителя прессы представитель ЕС подчеркнул, что Брюссель отслеживает эту тему.

"Мы уже передали новым властям в Сирии, что часть нормализации в Сирии должна включать избавление от любого иностранного присутствия – военного присутствия или вмешательства"

– дипломат

Он напомнил, что на данный момент в Сирии присутствуют три страны, в том числе Россия, так что ЕС по-прежнему призывает власти Сирии избавиться от российских баз.

Что касается реакции Дамаска, то, добавил представитель ЕС, власти Сирии не дают определенного ответа.

"Они сказали, что посмотрят в будущем"

– дипломат

Говоря об отмене антисирийских санкций, он пояснил, что соответствующее политическое решение может быть вынесено на встрече в понедельник. Прежде всего планируется отменить рестрикции, относящиеся к секторам, от которых зависит восстановление страны.

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