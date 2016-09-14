Вестник Кавказа

Сирия отказала России в управлении портом Тартус

Порт
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Сирия аннулировала договор с Россией об управлении портом Тартус и инвестициях в него, сейчас порт базирования российских ВМС в регионе переоборудуют для выполнения его прямых задач, пишут сирийские СМИ.

Новое сирийское правительство аннулировало инвестиционное соглашение об управлении морским портом Тартус, заключенное в 2019 году с российской стороной, пишет сирийское издание Al Watan со ссылкой на директора таможни.

"Соглашение об инвестициях в порт Тартус, подписанное с российской компанией, было аннулировано. Все доходы от деятельности порта будут использоваться в интересах сирийского государства"

- Al Watan

Сейчас новые власти страны реструктурируют порт Тартус для восстановления его полноценной работы, добавил глава таможни, передает РИА Новости.

Напомним, российская военно-морская база в Тартусе - это основной пункт базирования российских кораблей и подводных лодок, которые на постоянной основе находятся в Средиземном море. Для устойчивых позиций России с точки зрения военно-морского присутствия в Средиземноморском регионе было крайне важно, чтобы база продолжала работать.

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