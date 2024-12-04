Путин рассказал о перспективах военных баз в Сирии

Президент России Владимир Путин, выступая на прямой линии в Гостином дворе в Москве, ответил на вопрос о российских военных базах в Сирии. Лидер РФ считает возможным сохранение баз в арабской республике при совпадении интересов Москвы и Дамаска.
"Что касается наших баз в Сирии, то мы раздумываем, что с ними делать. Дело в том, что наши интересы и интересы сирийских властей должны совпадать. Если мы остаемся, значит, мы должны что-то делать в интересах Сирии "
– Владимир Путин
Путин заявил, что Москва направила партнерам в Сирии и соседних странах предложение использовать авиационную базу "Хмеймим" в гуманитарных целях.
"Уже сейчас мы кое-что можем сделать в том числе с использованием этих баз, а именно, и мы это уже предложили нашим партнерам, в том числе которые находятся на территории Сирии и соседних странах, предложили использовать, скажем, авиационную базу "Хмеймим" для доставки гуманитарной помощи в Сирию"
– Владимир Путин
Также российский лидер рассказал, что база в Хмеймиме использовалась для эвакуации 4 тыс иранских военных. По словам Путина, Россия это сделала по просьбе Тегерана.
Президент РФ также отметил, что проиранские подразделения покинули территорию Сирии без вооруженного сопротивления.