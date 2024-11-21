Вестник Кавказа

Абхазия израсходовала половину выделенной Россией электроэнергии

Абхазия израсходовала половину выделенной Россией электроэнергии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Абхазии потрачено более 50% социального перетока из России. Власти Абхазии говорят, что оставшейся энергии не хватит до конца зимы.

Стало известно, какую часть электроэнергии, выделенной Абхазии Россией в рамках гуманитарных поставок, уже израсходовали в республике.

В конце декабря РФ выделила Абхазии 327 млн кВт⋅ч электроэнергии, на данный момент израсходовано больше половины социального перетока.

Согласно последним данным, только с 1 января республика истратила 163 млн кВт⋅ч, выделенных Россией. В целом ежесуточное потребление электричества в Абхазии составляет 7,5 млн кВт⋅ч, основная часть энергии (6 млн кВт⋅ч) поступает из России.

До конца зимы остается месяц, согласно заявлению и.о. министра энергетики и транспорта Абхазии Джансуха Нанбы, того объема электроэнергии, который выделила 23 декабря Россия, не хватит до конца февраля.

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